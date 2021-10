Afghanistan, attentato vicino a una moschea di Kabul: almeno 12 morti e 32 feriti. Si scuote il potere talebano (Di domenica 3 ottobre 2021) Un ordigno scuote il potere talebano a Kabul: è di diversi morti e feriti il bilancio di un attentato compiuto nel giorno in cui i nuovi padroni della capitale hanno celebrato la vittoria e... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 3 ottobre 2021) Un ordignoil: è di diversiil bilancio di uncompiuto nel giorno in cui i nuovi padroni della capitale hanno celebrato la vittoria e...

