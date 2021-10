Aereo schiantato e otto morti a Milano, clamoroso: ecco chi era l'uomo che lo pilotava (Di domenica 3 ottobre 2021) C'è anche un imprenditore italiano, il 33enne Filippo Nascimbene, tra le vittime dell'incidente avvenuto a San Donato Milanese, dove un piccolo Aereo si è schiantato contro un edificio in ristrutturazione. L'uomo era sul velivolo con la moglie, il figlio piccolo e la suocera, che sono invece di nazionalità francese. Intanto si è scoperto che ai comandi c'era Dan Petrescu, 68enne rumeno magnate del settore immobiliare. A riferirlo è la stampa rumena. Dan Petrescu aveva la doppia cittadinanza tedesca e romena, ed era uno dei principali investitori nel settore immobiliare del suo Paese. Tra le vittime c'è anche suo figlio di 30 anni, Dan Stefan Petrescu nato a Monaco di Baviera e anche lui con doppia cittadinanza, e sua moglie, di 65 anni, nata in Romania con cittadinanza francese. Petrescu è proprietario di una grande quantità di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 ottobre 2021) C'è anche un imprenditore italiano, il 33enne Filippo Nascimbene, tra le vittime dell'incidente avvenuto a San Donato Milanese, dove un piccolosi ècontro un edificio in ristrutturazione. L'era sul velivolo con la moglie, il figlio piccolo e la suocera, che sono invece di nazionalità francese. Intanto si è scoperto che ai comandi c'era Dan Petrescu, 68enne rumeno magnate del settore immobiliare. A riferirlo è la stampa rumena. Dan Petrescu aveva la doppia cittadinanza tedesca e romena, ed era uno dei principali investitori nel settore immobiliare del suo Paese. Tra le vittime c'è anche suo figlio di 30 anni, Dan Stefan Petrescu nato a Monaco di Baviera e anche lui con doppia cittadinanza, e sua moglie, di 65 anni, nata in Romania con cittadinanza francese. Petrescu è proprietario di una grande quantità di ...

ilpost : Un aereo da turismo si è schiantato contro un edificio a San Donato Milanese - repubblica : Aereo precipitato a Milano: morte tutte e sei le persone che erano a bordo. L'edificio su cui il velivolo si e' sch… - rtl1025 : ?? 'L'impatto è stato devastante': lo ha spiegato Carlo Cardinali, funzionario dei vigili del fuoco di Milano, dove… - AssiElena : RT @edoardotwitta: raga sto tremando, non avete idea, stavo aspettando il pullman a san donato (milano) per tornare a roma e si è tipo schi… - marimisterios : RT @edoardotwitta: raga sto tremando, non avete idea, stavo aspettando il pullman a san donato (milano) per tornare a roma e si è tipo schi… -