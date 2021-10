Aereo caduto a Milano | chi sono le vittime

(Di domenica 3 ottobre 2021) Ci sarebbe stato l’immobiliarista romeno Dan Petrescu, 68 anni con cittadinanza tedesca, ai comandi dell’precipitato poco dopo le 13 a San Donato Milanese, alle porte di. A bordo del velivolo, un Pegasus Pc-12, anche il figlio e la moglie dell’uomo, oltre a una coppia di amici con un bambino piccolo. Lo riportano diverse testate romene. L’era partito da Bucarest giovedì scorso e aveva fatto scalo all’aeroporto di Linate, per poi ripartire oggi verso Olbia, in Sardegna, dove la famiglia Petrescu aveva una casa. Erano tutti stranieri gli otto passeggeri morti nello schianto, ha affermato il procuratore aggiunto di, Tiziana Siciliano, arrivata sul luogo del disastro. L’, ha aggiunto, “era di nazionalità rumena e anche il pilota era rumeno”, ha aggiunto. L'articolo ...

'Immagini agghiaccianti'. Così definisce quelle dello schiantoa San Donato Milanese il sindaco Andrea Checchi. 'Sono rientrato in città alla notizia dell'incidente - spiega - . Ad ora non ci sono certezze sulla dinamica e non mi sbilancio. Nella zona ...La famiglia Petrescu leggi anche Milano, l'a San Donato era un Pilatus PC - 12 Dan Petrescu aveva 68 anni e, grazie ai suoi investimenti immobiliari, era considerato uno degli uomini ...