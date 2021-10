A bordo dell'aereo precipitato a Milano c'era l'uomo più ricco della Romania (Di domenica 3 ottobre 2021) AGI - Sono 8 le vittime del disastro aereo di Milano e tra di essere Dan Petrescu, uno degli uomini più ricchi di Romania. A bordo del Pc-12 partito alla volta di Olbia e precipitato contro un edificio in costruzione c'era anche un bambino di pochi anni. Petrescu, immobiliarista 68enne, era ai comandi del piccolo velivolo che si è schiantato su un edificio in costruzione poco dopo il decollo da Linate. Tra le altre vittime sono stati identificati il figlio 30enne del miliardario, una donna di 65 anni, romena ma con passaporto francese e un bambino di pochi anni. Il velivolo, secondo quanto hanno riferito alcune fonti all'AGI, era arrivato da Bucarest a Milano il 30 settembre ed era partito questa mattina per Olbia dove la famiglia Petrescu possiede una villa. Secondo la stampa ... Leggi su agi (Di domenica 3 ottobre 2021) AGI - Sono 8 le vittime del disastrodie tra di essere Dan Petrescu, uno degli uomini più ricchi di. Adel Pc-12 partito alla volta di Olbia econtro un edificio in costruzione c'era anche un bambino di pochi anni. Petrescu, immobiliarista 68enne, era ai comandi del piccolo velivolo che si è schiantato su un edificio in costruzione poco dopo il decollo da Linate. Tra le altre vittime sono stati identificati il figlio 30enne del miliardario, una donna di 65 anni, romena ma con passaporto francese e un bambino di pochi anni. Il velivolo, secondo quanto hanno riferito alcune fonti all'AGI, era arrivato da Bucarest ail 30 settembre ed era partito questa mattina per Olbia dove la famiglia Petrescu possiede una villa. Secondo la stampa ...

