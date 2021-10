A Bologna il civico-imprenditore ri-tenta il colpo alla Guazzaloca (Di domenica 3 ottobre 2021) "Fare di Bologna la città più progressista d'Italia". Dice Matteo Lepore (Pd), 41 anni, assessore comunale per un decennio, che punta a salire sullo scranno più alto. "Forse basterebbe fare un'ordinanza anti-bonghi e anti-degrado in centro. Neanche questa è riuscita a fare la giunta in dieci anni". Risponde Fabio Battistini, 65 anni, piccolo imprenditore, che tenta il colpo, lo stesso colpo che riuscì nel 1999 a Giorgio Guazzaloca: togliere il capoluogo dell'Emilia-Romagna, che qualcuno ancora definisce 'rosso', alla sinistra. Una mano gliela dovrebbero dare Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Popolo della famiglia e la civica 'Bologna ci piace', anche se lui rivendica la sua autonomia: "Ho incontrato Salvini una volta sola e la Meloni l'ho vista ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 3 ottobre 2021) "Fare dila città più progressista d'Italia". Dice Matteo Lepore (Pd), 41 anni, assessore comunale per un decennio, che punta a salire sullo scranno più alto. "Forse basterebbe fare un'ordinanza anti-bonghi e anti-degrado in centro. Neanche questa è riuscita a fare la giunta in dieci anni". Risponde Fabio Battistini, 65 anni, piccolo, cheil, lo stessoche riuscì nel 1999 a Giorgio: togliere il capoluogo dell'Emilia-Romagna, che qualcuno ancora definisce 'rosso',sinistra. Una mano gliela dovrebbero dare Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Popolo della famiglia e la civica 'ci piace', anche se lui rivendica la sua autonomia: "Ho incontrato Salvini una volta sola e la Meloni l'ho vista ...

