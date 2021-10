Voto amministrativo per 12 mln di elettori domenica e lunedì. La #maratonamentana per i risultati (Di sabato 2 ottobre 2021) Seggi aperti domani alle 7 fino alle 15 di lunedì. Oltre mille i Comuni interessati, tra cui 19 i capoluoghi di provincia e grandi città come Roma, Milano, Napoli e Torino. Oggi giornata di silenzio ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 2 ottobre 2021) Seggi aperti domani alle 7 fino alle 15 di. Oltre mille i Comuni interessati, tra cui 19 i capoluoghi di provincia e grandi città come Roma, Milano, Napoli e Torino. Oggi giornata di silenzio ...

