Volley, Italia in Finale ai Mondiali Under 21! Azzurri da brividi, Polonia ribaltata dallo 0-2. Sfida alla Russia per il titolo (Di sabato 2 ottobre 2021) L’Italia vola in Finale ai Mondiali Under 21 di Volley maschile. La nostra Nazionale ha sconfitto la Polonia per 3-2 (20-25; 20-25; 25-11; 25-20; 15-12) in una semiFinale infuocata giocata al PalaPirastu di Cagliari ed è riuscita a staccare il biglietto per l’atto conclusivo contro la Russia, in programma domani (domenica 3 ottobre, ore 19.00) sempre nel capoluogo sardo. Gli Azzurri sono stati semplicemente strepitosi: sotto 0-2 e con le spalle al muro, sono riusciti a inscenare una strepitosa rimonta e a imporsi al tie-break (anche se da 8-2 si sono fatti riacciuffare sul 12-12 prima di chiudere). I ragazzi del CT Angiolino Frigoni avranno così la possibilità di battagliare per il titolo iridato di categoria, con la ... Leggi su oasport (Di sabato 2 ottobre 2021) L’vola inai21 dimaschile. La nostra Nazionale ha sconfitto laper 3-2 (20-25; 20-25; 25-11; 25-20; 15-12) in una semiinfuocata giocata al PalaPirastu di Cagliari ed è riuscita a staccare il biglietto per l’atto conclusivo contro la, in programma domani (domenica 3 ottobre, ore 19.00) sempre nel capoluogo sardo. Glisono stati semplicemente strepitosi: sotto 0-2 e con le spalle al muro, sono riusciti a inscenare una strepitosa rimonta e a imporsi al tie-break (anche se da 8-2 si sono fatti riacciuffare sul 12-12 prima di chiudere). I ragazzi del CT Angiolino Frigoni avranno così la possibilità di battagliare per iliridato di categoria, con la ...

Advertising

LegaVolleyFem : ????????L' @ImocoVolley #Conegliano vince la 26^ #Supercoppa Italiana, 3-1 su #Novara! #BackTogether #iLoveVolley… - Eurosport_IT : Quanti cuori per il percorso delle nostre azzurrine? ?? Torniamo a casa con un prezioso argento mondiale ?? #Volley… - zazoomblog : LIVE – Italia-Polonia 3-2 (20-25 20-25 25-11 25-20 15-12): semifinale Mondiali U21 2021 volley in DIRETTA - #Italia… - _heresallie : Io che ero partita con un “vabbè poi mi vedrò tranquillamente Berlino-Francoforte (Supercoppa volley tedesca)” e in… - danielarecce : Mondiali volley maschile under 21: Italia in finale! ?????????????????? -