Volley | Conegliano vince la Supercoppa Italiana! Egonu e compagne firmano il poker | Novara battuta 3-1

(Di sabato 2 ottobre 2021)ha vinto laItaliana 2021 difemminile. Le Pantere si confermano imbattibili (non perdono una partita dal dicembre 2019), sconfiggonoper 3-1 (23-25; 29-27; 25-15; 26-24) al PalaPanini di Modena e alzano al cielo il trofeo. Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno rispettato il pronostico della vigilia, ma hanno dovuto sudare per avere la meglio sulle coriacee piemontesi, capaci di imporsi nel primo set e di costringere la corazzata veneta ai vantaggi nel secondo e nel quarto parziale. Le Campionesse d’Italia e d’Europa alzano al cielo laItaliana per la quarta volta consecutiva, la quinta nelle ultime sei edizioni: proprio come nel 2018 e nel 2019 hanno sconfitto, che invece si era imposta nel 2017....