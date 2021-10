Volley | Conegliano vince la Supercoppa Italiana! Egonu e compagne firmano il poker | Novara battuta 3-1

(Di sabato 2 ottobre 2021)ha vinto laItaliana 2021 difemminile. Le Pantere si confermano imbattibili (non perdono una partita dal dicembre 2019), sconfiggonoper 3-1 (23-25; 29-27; 25-15; 26-24) al PalaPanini di Modena e alzano al cielo il trofeo. Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno rispettato il pronostico della vigilia, ma hanno dovuto sudare per avere la meglio sulle coriacee piemontesi, capaci di imporsi nel primo set e di costringere la corazzata veneta ai vantaggi nel secondo e nel quarto parziale. Le Campionesse d’Italia e d’Europa alzano al cielo laItaliana per la quarta volta consecutiva, la quinta nelle ultime sei edizioni: proprio come nel 2018 e nel 2019 hanno sconfitto, che invece si era imposta nel 2017....

24 - 15 Esce il servizio di Bosetti, sono nove set - point per. 23 - 15 Diagonale stretta stupenda di Karakurt. 23 - 14 Invasione a rete di Chirichella, Novara in enorme difficoltà. 22 - ...- Novara 3 - 1 (23 - 25, 29 - 27, 25 - 15, 26 - 24) ? Arriva la quarta Supercoppa consecutiva e l'ennesimo trofeo per l'Imoco(non perde una finale dalla Champions 2019) che inizia la stagione 21 - 22 mantenendo intatta la lunghissima imbattibilità con la sessantacinquesima vittoria consecutiva. Lo fa superando ...Quarta imposizione consecutiva in questo trofeo per l’Imoco, che con il 23-25, 29-27, 25-15, 26-24 pesca anche la sua vittoria di fila numero 65 ...La Supercoppa italiana di volley femminile 2021 viene vinta da Conegliano, che si aggiudica il trofeo per la quinta volta nella storia; la quarta consecutiva. Al PalaPanini di Modena finisce 23-25, 29 ...