(Di sabato 2 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Anche sulla base dell'esperienza dell'ultimo decennio, le valutazioni hanno contribuito a determinare l'attuale orientamento, particolarmente espansivo, della, che si manterràfino a quando”.Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio, nel suo intervento alle Giornate di Economia Marcello De Cecco 2021. “Lo scorso luglio – aggiunge – abbiamo rivisto le indicazioni prospettiche sulla futura evoluzione dei tassi ufficiali prefigurando che resteranno su livelli pari o inferiori a quelli correntile prospettive di inflazione non avranno raggiunto il 2 per cento ben prima della fine dell'orizzonte (triennale) delle proiezioni; un risultato, questo, che dovrà essere valutato come durevole e che dovrà ...

Advertising

ItaliaNotizie24 : Visco “Politica monetaria accomodante finchè necessario” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Visco “Politica monetaria accomodante finchè necessario” -… - UfficioStampaBI : RT @bancaditalia: Oggi #2ottobre il Governatore Ignazio #Visco ha partecipato a “Mani visibili – Giornate di economia Marcello de Cecco” a… - bancaditalia : Oggi #2ottobre il Governatore Ignazio #Visco ha partecipato a “Mani visibili – Giornate di economia Marcello de Cec… - fisco24_info : Pnrr: Visco,sfida progettuale e realizzativa è straordinaria: Occhio a inflazione. Politica Bce resterà accomodante… -

Ultime Notizie dalla rete : Visco Politica

L'inflazione, certo, rappresenta un rischio immediato per la ripresa, ammette: 'Se il recente ... afferma, aggiungendo che 'lamonetaria si manterrà accomodante fino a quando necessario',...Quando verrà il momento, la sfida per lamonetaria sarà quella di saper correttamente ... Lo ha anticipato il governatore della Banca d'Italia, Ignazio, intervenendo all'evento "Giornate ...La politica monetaria della Bce "si manterrà accomodante fino a quando necessario", ha ribadito il governatore della Banca d'Italia ...ROMA - Il Pnrr rappresenta una sfida straordinaria per l'Italia. Mentre l'impatto dell'aumento dei prezzi rappresenta una sfida per le banche centrali, anche se il rialzo dell'inflazione è dovuto a fa ...