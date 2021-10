Villarreal-Real Betis (Liga, domenica H 18.30): formazioni, quote, pronostici. Canales non recupera, Albiol e Alcacer ancora in dubbio (Di sabato 2 ottobre 2021) Tra le gare di questa giornata, una delle più attrattive sembra quella di domenica sera tra VillarReal e Betis: due squadre con un’identità di gioco ben definita e con ambizioni importanti, sia in Liga che nelle rispettive competizioni internazionali. I Sottomarini Gialli sono reduci dalla beffa di Old Trafford, visto che sono stati puniti da InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 2 ottobre 2021) Tra le gare di questa giornata, una delle più attrattive sembra quella disera tra: due squadre con un’identità di gioco ben definita e con ambizioni importanti, sia inche nelle rispettive competizioni internazionali. I Sottomarini Gialli sono reduci dalla beffa di Old Trafford, visto che sono stati puniti da InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

sowmyasofia : Villarreal vs Real Betis: pronostico e possibili formazioni - sportli26181512 : Villarreal: due squadre su Pau Torres: Secondo Marca Manchester City e Real Madrid sono... - periodicodaily : Villarreal vs Real Betis: pronostico e possibili formazioni #laliga #3ottobre - infobetting : Villarreal-Real Betis (Liga, domenica H 18.30): formazioni, quote, pronostici. - elbauscia : @mrdanpin @WilliamSavoca @Gazzetta_it Un povero riommers con meno trofei della pro vercelli che si permette di parl… -