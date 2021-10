VIDEO | SPALLETTI PARLA DI NAPOLETANI E FIORENTINI! (Di sabato 2 ottobre 2021) Luciano SPALLETTI ha fatto un parallelismo in conferenza stampa sui tifosi di Napoli e Fiorentina. #SPALLETTI #fiorentina #napoli #sscnapoli Leggi su spazionapoli (Di sabato 2 ottobre 2021) Lucianoha fatto un parallelismo in conferenza stampa sui tifosi di Napoli e Fiorentina. ##fiorentina #napoli #sscnapoli

Advertising

zazoomblog : VIDEO CONDIZIONI DI MERTENS E GHOULAM: ARRIVA LA RISPOSTA DI SPALLETTI! - #VIDEO #CONDIZIONI #MERTENS #GHOULAM: - Spazio_Napoli : VIDEO | CONDIZIONI DI MERTENS E GHOULAM: ARRIVA LA RISPOSTA DI SPALLETTI! - MaryBoom21 : RT @ParticipioPart: Qualcun altro avrebbe, anche a ragione, temuto per propria carriera, ma lui no. Non una parola sul calcio e sul prosieg… - sud_delmondo : RT @ParticipioPart: Qualcun altro avrebbe, anche a ragione, temuto per propria carriera, ma lui no. Non una parola sul calcio e sul prosieg… - zazoomblog : VIDEO SPALLETTI PARLA DELLA COPPA DAFRICA! - #VIDEO #SPALLETTI #PARLA #DELLA #COPPA -