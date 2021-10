VIDEO Italia-Polonia 3-2, semifinale Mondiali Under 21: rivivi la partita integrale. Che rimonta degli azzurri! (Di sabato 2 ottobre 2021) L’Italia si è qualificata per la Finale dei Mondiali Under 21 di volley maschile. La nostra Nazionale ha sconfitto la Polonia per 3-2 (20-25; 20-25; 25-11; 25-20; 15-12) in una semifinale infuocata giocata al PalaPirastu di Cagliari ed è riuscita a staccare il biglietto per l’atto conclusivo contro la Russia, in programma domani (domenica 3 ottobre, ore 19.00) sempre nel capoluogo sardo. Gli azzurri sono stati semplicemente strepitosi: sotto 0-2 e con le spalle al muro, sono riusciti a inscenare una strepitosa rimonta e a imporsi al tie-break. A trascinare i padroni di casa è stato un indemoniato Alessandro Michieletto, trascinatore vero dallo 0-2: lo schiacciatore, che due settimane fa ha vinto gli Europei assoluti con la Nazionale maggiore, ha messo a segno 22 punti, spalleggiato di ... Leggi su oasport (Di sabato 2 ottobre 2021) L’si è qualificata per la Finale dei21 di volley maschile. La nostra Nazionale ha sconfitto laper 3-2 (20-25; 20-25; 25-11; 25-20; 15-12) in unainfuocata giocata al PalaPirastu di Cagliari ed è riuscita a staccare il biglietto per l’atto conclusivo contro la Russia, in programma domani (domenica 3 ottobre, ore 19.00) sempre nel capoluogo sardo. Gli azzurri sono stati semplicemente strepitosi: sotto 0-2 e con le spalle al muro, sono riusciti a inscenare una strepitosae a imporsi al tie-break. A trascinare i padroni di casa è stato un indemoniato Alessandro Michieletto, trascinatore vero dallo 0-2: lo schiacciatore, che due settimane fa ha vinto gli Europei assoluti con la Nazionale maggiore, ha messo a segno 22 punti, spalleggiato di ...

