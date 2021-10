Valentino Rossi | “Bagnaia mi fa godere Quest’anno sono stato sfortunato | vado piano”

Leggi su oasport

(Di sabato 2 ottobre 2021)non è riuscito a brillare nelle qualifiche del GP delle Americhe 2021, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Austin. Il Dottore è caduto durante il Q1 e domani scatterà dalla ventesima posizione. L’alfiere della Yamaha Petronas si è dovuto accontentare della penultima piazza, si preannuncia una gara estremamente difficile per il numero 46 che proverà quantomeno a recuperare qualcosa per cercare di entrare in zona punti.ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “La differenza in accelerazione con tutte le altre moto, ma soprattutto con le Ducati ufficiali, è grandissima: sembrano quasi moto di un’altra categoria.ho assaporato un anno da pilota privato: nella mia carrierasempre ...