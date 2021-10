Vaccino Covid e antinfluenzale, sì dal Ministero alla somministrazione combinata (Di sabato 2 ottobre 2021) I farmaci potranno essere usati insieme. Speranza: «Due gesti di prevenzione che adesso potranno anche avvenire in un unico momento» Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 2 ottobre 2021) I farmaci potranno essere usati insieme. Speranza: «Due gesti di prevenzione che adesso potranno anche avvenire in un unico momento»

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera alla somministrazione concomitante del vaccino Covid-19 e del vaccino antinfluenzale. #ANSA - HuffPostItalia : Via libera alla somministrazione del vaccino anti-Covid con l'antinfluenzale - Corriere : Fauci: con la terza dose di vaccino protezione aumenta fino a 44 volte - RomanatoM : RT @GiulioMarini2: .Questo per chi vuole obbligare il personale sanitario al vaccino malgrado guarito dal COVID @RegioneMarcheIT @Ministero… - Cri_Watt : RT @ImolaOggi: ??Ministero della 'Salute': Ok somministrazione del vaccino Covid con antinfluenzale - 'sebbene nelle schede tecniche dei vac… -