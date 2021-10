Vaccino antinfluenzale e anti Covid insiemeVia libera del ministero (Di sabato 2 ottobre 2021) Sarà possibile vaccinarsi contemporaneamente contro il Covid e contro le influenze stagionali. Possibile anche sottoporsi a Vaccino contro Sars e altri vaccini ma nel caso dei «vivi attenuati» occorre attendere 14 giorni tra una somministrazione e l’altra Leggi su corriere (Di sabato 2 ottobre 2021) Sarà possibile vaccinarsi contemporaneamente contro ile contro le influenze stagionali. Possibile anche sottoporsi acontro Sars e altri vaccini ma nel caso dei «vivi attenuati» occorre attendere 14 giorni tra una somministrazione e l’altra

