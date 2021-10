Vaccino anti-Covid e influenzale insieme: arriva il libera del ministero. Ecco chi potrà farlo (Di sabato 2 ottobre 2021) In Italia sarà possibile la somministrazione concomitante del Vaccino anti-Covid e di quello antinfluenzale. E viene dato il via libera anche alla co-somministrazione con altri vaccini del Piano nazionale di prevenzione vaccinale, a eccezione di quelli vivi attenuati, per i quali si indica una distanza minima precauzionale di 14 giorni dall’anti-Covid. A chiarirlo è una circolare firmata dal direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, che in merito all’intervallo temporale tra la somministrazione dell’anti-Sars-CoV-2 con altri vaccini, allega una nota congiunta firmata da Rezza con il direttore generale dell’Agenzia del farmaco Aifa, Nicola Magrini, e i presidenti di Istituto superiore di sanità (Iss), ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 2 ottobre 2021) In Italia sarà possibile la somministrazione concomitante dele di quellonfluenzale. E viene dato il viaanche alla co-somministrazione con altri vaccini del Piano nazionale di prevenzione vaccinale, a eccezione di quelli vivi attenuati, per i quali si indica una distanza minima precauzionale di 14 giorni dall’. A chiarirlo è una circolare firmata dal direttore generale Prevenzione deldella Salute, Giovanni Rezza, che in merito all’intervallo temporale tra la somministrazione dell’-Sars-CoV-2 con altri vaccini, allega una nota congiunta firmata da Rezza con il direttore generale dell’Agenzia del farmaco Aifa, Nicola Magrini, e i presidenti di Istituto superiore di sanità (Iss), ...

