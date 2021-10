Vaccini J&J e Astrazeneca: nel bugiardino i nuovi rischi di trombosi. Covid: 25 morti, 3312 casi (Di sabato 2 ottobre 2021) Sono 3.312 i contagi da Covid 19 in Italia oggi, 2 ottobre 2021, secondo numeri e dati del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Da ieri ci sono stati altri 25 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 355.896 tamponi con un tasso positività allo 0,9%. In calo i ricoverati con sintomi di Covid, 61 in meno rispetto a ieri, e il totale scende a 3.057. In lieve aumento, 3 in più, i ricoveri nelle terapie intensive che salgono complessivamente a 432 con 27 ingressi del giorno. Gli attuali positivi sono 92.749 (-903 rispetto a ieri) mentre i dimessi e guariti complessivamente sono 4.455.320, 4.187 in più di ieri. Il totale dei decessi sale a 130.998 e dei casi a 4.679.067. LEGGI ANCHE Terza dose di vaccino: arriva l'ok del Cts per gli over 80, gli ospiti delle Rsa e per sanitari più a ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 2 ottobre 2021) Sono 3.312 i contagi da19 in Italia oggi, 2 ottobre 2021, secondo numeri e dati del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Da ieri ci sono stati altri 25. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 355.896 tamponi con un tasso positività allo 0,9%. In calo i ricoverati con sintomi di, 61 in meno rispetto a ieri, e il totale scende a 3.057. In lieve aumento, 3 in più, i ricoveri nelle terapie intensive che salgono complessivamente a 432 con 27 ingressi del giorno. Gli attuali positivi sono 92.749 (-903 rispetto a ieri) mentre i dimessi e guariti complessivamente sono 4.455.320, 4.187 in più di ieri. Il totale dei decessi sale a 130.998 e deia 4.679.067. LEGGI ANCHE Terza dose di vaccino: arriva l'ok del Cts per gli over 80, gli ospiti delle Rsa e per sanitari più a ...

Abbiamo quello che serve per vaccinare il mondo intero, e la distribuzione dei vaccini è una ... Per l'incontro alle Nazioni Unite con Amina J Mohammed

Vaccini: J - Ax, molti non si espongono per non perdere no vax "Molti artisti non si espongono per paura di perdere una fetta del loro pubblico no - vax, io non sono interessato ad avere gente con questa mentalità che mi segue". E' quanto ha detto il rapper J - Ax ai microfoni di RTL 102.5 a "Giletti 102.5". "Sono convinto che tutti gli artisti e personaggi pubblici debbano usare il loro palco - ha proseguito - per dare un po' di buon senso in questa ...

Vaccini: J-Ax, molti non si espongono per non perdere no vax Agenzia ANSA Ragazza di 20 anni si vaccina e muore con un emorragia cerebrale: sospesa somministrazione di J&J Poi il giorno dopo, mercoledì aveva confessato alla moglie di non sentirsi bene. Il provvedimento. La giovane si era sottoposta al vaccino qualche giorno prima della sua morte. Matteo muore il giorno ...

Vaccini in Italia, oltre 85 milioni di somministrazioni 02 ottobre 2021Sono oltre 85 milioni le dosi di vaccino somministrate in Italia: per la precisione, 85.035.806, l'86% del totale di quelle consegnate, pari finora a 98.881.227 (ne ...

