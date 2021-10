Urne aperte, cittadini chiamati al voto: nove sono in corsa per la fascia tricolore (Di sabato 2 ottobre 2021) di Erika Noschese nove candidati sindaci, 31 elettori, 985 candidati. Alle 7 di questa mattina si accenderanno le luci nei 32 seggi disponibili e 112.319 elettori saranno chiamati al voto per il rinnovo delle cariche a Palazzo di Città, suddivisi tra le 152 sezioni, di cui due ospedaliere. Dei cittadini elettori 52.724 sono maschi mentre 59.595 sono femmine. Il primo cittadino uscente, Vincenzo Napoli cerca la riconferma, con nove liste a suo sostegno: Progressisti per Salerno, Campania Libera e Salerno per i giovani, di stampo deluchiano; ci sono poi il Psi, Salerno con Voi, Popolari e Moderati, Europa Verde, Per Salerno, Centro Democratico-Salerno Viva. Cinque anni fa, Napoli ha ottenuto la vittoria con il 70,5% dei consensi e sei liste a sostegno ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 2 ottobre 2021) di Erika Noschesecandidati sindaci, 31 elettori, 985 candidati. Alle 7 di questa mattina si accenderanno le luci nei 32 seggi disponibili e 112.319 elettori sarannoalper il rinnovo delle cariche a Palazzo di Città, suddivisi tra le 152 sezioni, di cui due ospedaliere. Deielettori 52.724maschi mentre 59.595femmine. Il primo cittadino uscente, Vincenzo Napoli cerca la riconferma, conliste a suo sostegno: Progressisti per Salerno, Campania Libera e Salerno per i giovani, di stampo deluchiano; cipoi il Psi, Salerno con Voi, Popolari e Moderati, Europa Verde, Per Salerno, Centro Democratico-Salerno Viva. Cinque anni fa, Napoli ha ottenuto la vittoria con il 70,5% dei consensi e sei liste a sostegno ...

