Una Vita, anticipazioni spagnole: un atteso ritorno ad Acacias (Di sabato 2 ottobre 2021) Camino Pasamar sarà sempre più protagonista ad Una Vita, come segnalano le anticipazioni spagnole. Nel corso delle prossime puntate della soap opera di Canale 5, infatti, la figlia di Felicia sarà al centro dell'attenzione per un terribile dramma che sconvolgerà la sua esistenza, ma anche per un evento inatteso che le regalerà grande gioia. Procedendo con ordine, Camino continuerà a portare avanti il matrimonio con Ildefonso, deciso e pianificato da sua madre, ma non smetterà di amare Maite, costretta a trasferirsi a Parigi dopo la sua scarcerazione. L'unione con il marchesino, però, subirà una svolta dopo che la giovane apprenderà che il consorte, in guerra, ha subito un gravissimo attentato ed è rimasto evirato, motivo per il quale non può avere rapporti intimi con lei. Camino, nonostante lo shock iniziale, ...

