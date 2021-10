Una Juventus “Loca” vince il derby: le pagelle (Di sabato 2 ottobre 2021) Terza vittoria consecutiva in Serie A per la Juventus, che prima difende e poi crea tante palle gol. Torino presente, ma poco pericoloso La Juventus mette un altro tassello per tentare la rimonta, derby vinto senza subire troppo. Meglio i granata nel primo tempo, ma senza impensierire Szczesny, poi emergono i bianconeri, che sprecano tanto prima di segnare il gol vittoria con Locatelli. Il racconto del match Parte forte la Juventus, ma è soltanto un’illusione: Kean e Chiesa creano due palle gol grazie alla loro velocità, entrambe sprecate da McKennie. Si abbassano i bianconeri e cresce il Torino, che prende il possesso della partita costringendo la Vecchia Signora a ripartire solo in contropiede. I granata però mettono poco in difficoltà la difesa rivale e creano l’unica occasione con una ... Leggi su zon (Di sabato 2 ottobre 2021) Terza vittoria consecutiva in Serie A per la, che prima difende e poi crea tante palle gol. Torino presente, ma poco pericoloso Lamette un altro tassello per tentare la rimonta,vinto senza subire troppo. Meglio i granata nel primo tempo, ma senza impensierire Szczesny, poi emergono i bianconeri, che sprecano tanto prima di segnare il gol vittoria contelli. Il racconto del match Parte forte la, ma è soltanto un’illusione: Kean e Chiesa creano due palle gol grazie alla loro velocità, entrambe sprecate da McKennie. Si abbassano i bianconeri e cresce il Torino, che prende il possesso della partita costringendo la Vecchia Signora a ripartire solo in contropiede. I granata però mettono poco in difficoltà la difesa rivale e creano l’unica occasione con una ...

OptaPaolo : 20 - La #Juventus ha tenuto la porta inviolata in una partita di Serie A per la prima volta dallo scorso marzo (3-0… - juventusfc : ?? Allegri: «Sulla carta abbiamo 5 punti in meno del previsto. Dobbiamo recuperarli ad ogni passo. In più, vediamo d… - CB_Ignoranza : Locatelli: “Durante l’esultanza ho preso una testata da Giorgione, che con la testa che ha sicuro avrò un livido do… - mariarosarossi8 : RT @VittorioSantor: E' tornata la #Juventus di #Allegri. E' tornata una squadra, dopo due anni di caos. Lo si capisce anche da chi esce, ch… - Aurora70033912 : RT @angelo_forgione: È frustrante il #derbydellaMole per il #Torino, che ha vinto solo una delle ultime 31 partite di #SerieA contro la #Ju… -