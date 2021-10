Torino-Juventus, scontri tra tifosi: bici lanciata contro la polizia, arrestato un tifoso della Juve (Di sabato 2 ottobre 2021) Torino-Juventus, diversi scontri sono avvenuti fuori dallo Stadio Olimpico Grande Torino: arrestato un tifoso bianconero. Torino-Juventus: scontri TRA tifosi Attimi di tensione prima del derby Torino-Juventus. Prima del match, infatti, un gruppo di tifosi Juventini, che protestava contro l’obbligo di green pass (loro non avevano il biglietto per entrare all’Olimpico), ha cercato di venire a contatto con alcuni tifosi del Torino che erano rimasti fuori dall’impianto. A quel punto è intervenuta la polizia per evitare il contatto tra le ... Leggi su napolipiu (Di sabato 2 ottobre 2021), diversisono avvenuti fuori dallo Stadio Olimpico Grandeunbianconero.TRAAttimi di tensione prima del derby. Prima del match, infatti, un gruppo dintini, che protestaval’obbligo di green pass (loro non avevano il biglietto per entrare all’Olimpico), ha cercato di venire a contatto con alcunidelche erano rimasti fuori dall’impianto. A quel punto è intervenuta laper evitare il contatto tra le ...

Advertising

OptaPaolo : 0 - La Juventus non ha effettuato neanche un tiro nello specchio in un primo tempo di Serie A contro il Torino per… - juventusfc : 46’ | Si riparte! Insieme, ragazzi, per questo secondo tempo! ?? ?? LIVE MATCH ? - TuttoMercatoWeb : ? 'Uccideteli': così i tifosi del #Torino in vista del derby con la #Juventus #derbydellamole - liracondo : RT @LordGalurd: Attendendo #ToroJuve lo devo dire: A Torino esistono solo quattro squadre: - Juventus - Juventus U23 - Juventus U19 - Juv… - infoitsport : Formazioni ufficiali Torino Juventus | La decisione su Kean e Bernardeschi -