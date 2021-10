Torino-Juventus, le parole di Juric: “Grande primo tempo, ecco cosa ci manca” (Di sabato 2 ottobre 2021) Ivan Juric ha parlato di Torino-Juventus ai microfoni di DAZN, dopo la sconfitta dei suoi per 1-0, grazie alla rete nel finale di Locatelli. Queste le sue parole: “Peccato, abbiamo fatto un Grande primo tempo. Ho dovuto adattare tanti ragazzi e questo alla fine si paga. cosa ci manca? Conoscenza, esperienza, dobbiamo comunque migliorare tatticamente e leggere meglio le situazioni. Abbiamo mollato troppo nel finale e abbiamo perso”. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di sabato 2 ottobre 2021) Ivanha parlato diai microfoni di DAZN, dopo la sconfitta dei suoi per 1-0, grazie alla rete nel finale di Locatelli. Queste le sue: “Peccato, abbiamo fatto un. Ho dovuto adattare tanti ragazzi e questo alla fine si paga.ci? Conoscenza, esperienza, dobbiamo comunque migliorare tatticamente e leggere meglio le situazioni. Abbiamo mollato troppo nel finale e abbiamo perso”. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

OptaPaolo : 0 - La Juventus non ha effettuato neanche un tiro nello specchio in un primo tempo di Serie A contro il Torino per… - 433 : Locatelli fires Juventus to a late derby win over Torino ? - TuttoMercatoWeb : ? 'Uccideteli': così i tifosi del #Torino in vista del derby con la #Juventus #derbydellamole - angelo_forgione : È frustrante il #derbydellaMole per il #Torino, che ha vinto solo una delle ultime 31 partite di #SerieA contro la… - NaijaNewsWire : Torino 0-1 Juventus: Player ratings as Manuel Locatelli seals Derby della Mole win -