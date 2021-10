Torino-Juventus, le parole di Juric e Allegri (Di sabato 2 ottobre 2021) Juric: “Avremmo meritato di più” Le sono mancati gli attaccanti? “Sì, mancava Djidji dietro e davanti Pjaca, Belotti, Zaza. Un po’ di adattamenti in campo e mi dispiace questo risultato perché avremmo meritato di più. Poco palleggio oggi? “Ci manca un po’ di conoscenza del gioco. Nel primo tempo abbiamo dominato la partita e nel secondo tempo dovevamo andare ad attaccare a destra ma non l’abbiamo fatto, ci chiudevamo sempre sulla sinistra” Il cambio nel secondo tempo è dovuto a Bernardeschi, la qualità di palleggio della Juve vi ha mandato fuori giri? “Anche questo riguarda le conoscenze del gioco, non abbiamo tanto tempo per lavorare durante la settimana e adesso partono tutti di nuovo in nazionale. Poi parliamo comunque della Juve, entrano giocatori freschi e alzano il ritmo. Bisogna avere più iniziativa” Allegri: “Abbiamo chiuso un mese ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 2 ottobre 2021): “Avremmo meritato di più” Le sono mancati gli attaccanti? “Sì, mancava Djidji dietro e davanti Pjaca, Belotti, Zaza. Un po’ di adattamenti in campo e mi dispiace questo risultato perché avremmo meritato di più. Poco palleggio oggi? “Ci manca un po’ di conoscenza del gioco. Nel primo tempo abbiamo dominato la partita e nel secondo tempo dovevamo andare ad attaccare a destra ma non l’abbiamo fatto, ci chiudevamo sempre sulla sinistra” Il cambio nel secondo tempo è dovuto a Bernardeschi, la qualità di palleggio della Juve vi ha mandato fuori giri? “Anche questo riguarda le conoscenze del gioco, non abbiamo tanto tempo per lavorare durante la settimana e adesso partono tutti di nuovo in nazionale. Poi parliamo comunque della Juve, entrano giocatori freschi e alzano il ritmo. Bisogna avere più iniziativa”: “Abbiamo chiuso un mese ...

