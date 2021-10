Torino-Juventus 0-1, il match winner Locatelli: “Dedico il gol alla mia famiglia” (Di sabato 2 ottobre 2021) Soddisfatto per la vittoria conseguita nei minuti finali, grazie peraltro ad un suo bellissimo gol, Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: L’EMOZIONE DEL DERBY: “Segnare nel derby nei minuti finali è stata un’emozione fantastica. Fin da quando sono arrivato ho trovato un gruppo fantastico, in cui mi sto trovando benissimo. Nonostante ci siano tanti giocatori forti, rimaniamo sempre umili e questo è importante. Vincere così è stato bello.” PUNTI IMPORTANTI: “In classifica dovevamo fare un altro passo avanti e siamo riusciti a farlo. Bene così. Ora c’è la sosta delle Nazionali. Ricarichiamo le pile e torniamo con ancora più fame.” IL RAPPORTO CON ALLEGRI: “Il mister pretende tanto da me. Io sto facendo di tutto per migliorarmi. Il gioco della Juventus è molto diverso rispetto a quello del Sassuolo, un’altra ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 2 ottobre 2021) Soddisfatto per la vittoria conseguita nei minuti finali, grazie peraltro ad un suo bellissimo gol, Manuelha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: L’EMOZIONE DEL DERBY: “Segnare nel derby nei minuti finali è stata un’emozione fantastica. Fin da quando sono arrivato ho trovato un gruppo fantastico, in cui mi sto trovando benissimo. Nonostante ci siano tanti giocatori forti, rimaniamo sempre umili e questo è importante. Vincere così è stato bello.” PUNTI IMPORTANTI: “In classifica dovevamo fare un altro passo avanti e siamo riusciti a farlo. Bene così. Ora c’è la sosta delle Nazionali. Ricarichiamo le pile e torniamo con ancora più fame.” IL RAPPORTO CON ALLEGRI: “Il mister pretende tanto da me. Io sto facendo di tutto per migliorarmi. Il gioco dellaè molto diverso rispetto a quello del Sassuolo, un’altra ...

Advertising

433 : Locatelli fires Juventus to a late derby win over Torino ? - TuttoMercatoWeb : ? 'Uccideteli': così i tifosi del #Torino in vista del derby con la #Juventus #derbydellamole - Eurosport_IT : LOCATELLI DECIDE IL DERBY ???? Gol pesantissimo dell'ex Sassuolo che regala alla Juventus la vittoria di misura ne… - sal_fabri : RT @Aurix957: Da quando è tornato.. Chiesa vs la Spezia fa gol, Chiesa vs Sampdoria procura il rigore, Chiesa vs Chelsea fa gol, Chiesa vs… - Fantacalciok : Torino-Juventus 0-1, il tabellino: decisiva la rete di Locatelli -