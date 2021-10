Torino-Juventus 0-1, il derby è bianconero (Di sabato 2 ottobre 2021) La Juventus vince 1-0 il derby sul campo del Torino. I bianconeri si aggiudicano la stracittadina grazie al gol di Locatelli, al segno all’86’. La formazione di Allegri conquista il bottino pieno in un match equilibrato, caratterizzato da poche occasioni nitide. L’equilibrio salta nel finale, quando la Juve trova l’imbucata vincente. Chiesa controlla sulla trequarti e innesca Locatelli, che si inserisce e dal limite dell’area insacca con un destro chirurgico: palla sul palo interno e gol, 0-1. La Juve, alla terza vittoria consecutiva, sale a 11 punti. Il Torino rimane a quota 8. LA PARTITA – La Juve parte col piede sull’acceleratore. Al 2? Kean punta la porta, il diagonale di destro è a lato. Due minuti dopo Rabiot scappa sulla sinistra e mette al centro un pallone sporcato da un difensore con McKennie che non trova ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 2 ottobre 2021) Lavince 1-0 ilsul campo del. I bianconeri si aggiudicano la stracittadina grazie al gol di Locatelli, al segno all’86’. La formazione di Allegri conquista il bottino pieno in un match equilibrato, caratterizzato da poche occasioni nitide. L’equilibrio salta nel finale, quando la Juve trova l’imbucata vincente. Chiesa controlla sulla trequarti e innesca Locatelli, che si inserisce e dal limite dell’area insacca con un destro chirurgico: palla sul palo interno e gol, 0-1. La Juve, alla terza vittoria consecutiva, sale a 11 punti. Ilrimane a quota 8. LA PARTITA – La Juve parte col piede sull’acceleratore. Al 2? Kean punta la porta, il diagonale di destro è a lato. Due minuti dopo Rabiot scappa sulla sinistra e mette al centro un pallone sporcato da un difensore con McKennie che non trova ...

Advertising

433 : Locatelli fires Juventus to a late derby win over Torino ? - OptaPaolo : 0 - La Juventus non ha effettuato neanche un tiro nello specchio in un primo tempo di Serie A contro il Torino per… - Eurosport_IT : LOCATELLI DECIDE IL DERBY ???? Gol pesantissimo dell'ex Sassuolo che regala alla Juventus la vittoria di misura ne… - StefanFranchi : RT @juvandme: ??TORINO - JUVENTUS 0-1 | POST PARTITA DI JUV&ME?? ??Ore 21:00??Twitch - zyiteblog : RT @ZyiteGadgets: Late Locatelli strike hands Juventus win over Torino in Turin derby -