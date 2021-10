Torino - Juve | le pagelle | Bremer sontuoso | 7 | 5 Locatelli | un crescendo inarrestabile | 7

Advertising

romeoagresti : ?? Scontri tra ultras #Juve e polizia fuori dallo Stadio Grande Torino: lanci di bottiglie e una carica di allegge… - juventusfc : 46’ | Si riparte! Insieme, ragazzi, per questo secondo tempo! ?? ?? LIVE MATCH ? - JuventusTV : Riviviamo insieme il Derby della Mole! ?? ?? Gli highlights ? - gilnar76 : Notizie Serie A LIVE: Juve vittoriosa nel derby contro il Torino #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - cosmoalbacosmo : RT @senia65: #Cassano: “la #Juve può essere fuori da tutto a febbraio. Con #Chelsea e #Torino rischia un doppio cappotto”. Ahahahah minchio… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Juve

Contro lascaturisce il miglior primo tempo della stagione, i granata ne facciano tesoro per rinforzare le proprie convinzioni. Occorrerà più cattiveria nel finale. il peggiore il migliore 7 milinkovic ...- Juventus 0 - 1: un acuto di Locatelli all'86' regala la vittoria alla squadra di Allegri . Il centrocampista, servito dal solito Federico Chiesa decide una partita non bella ma molto intensa.Oggi si sono giocate due partite valide per la settima giornata della Serie A. La Juventus ha battuto il Torino per 1-0 nell'attesissimo Derby della Mole. I bianconeri si sono imposti in trasferta, es ...La Juventus ha battuto il Torino per 1-0 nell'attesissimo Derby della Mole valido per la settima giornata della Serie A. I bianconeri si sono imposti in trasferta, espugnando lo Stadio Olimpico grazie ...