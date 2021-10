The Economy of Francesco, il Papa ai giovani: “Mettete la fraternità al centro dell’economia” (Di sabato 2 ottobre 2021) Città del Vaticano – “A voi, giovani, rinnovo il compito di rimettere la fraternità al centro dell’economia. Mai come in questo tempo sentiamo la necessità di giovani che sappiano, con lo studio e con la pratica, dimostrare che una economia diversa esiste“. Così Papa Francesco si rivolge ai giovani che partecipano al secondo evento mondiale di “The Economy of Francesco”, che si è svolto oggi in diretta streaming dal Palazzo Monte Frumentario di Assisi. “La vostra creatività e la vostra resilienza implicano una grande responsabilità. Spero che possiate usare quei vostri doni per sistemare gli errori del passato e dirigerci verso una nuova economia più solidale, sostenibile ed inclusiva”, aggiunge il Pontefice. Di ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 2 ottobre 2021) Città del Vaticano – “A voi,, rinnovo il compito di rimettere laal. Mai come in questo tempo sentiamo la necessità diche sappiano, con lo studio e con la pratica, dimostrare che una economia diversa esiste“. Cosìsi rivolge aiche partecipano al secondo evento mondiale di “Theof”, che si è svolto oggi in diretta streaming dal Palazzo Monte Frumentario di Assisi. “La vostra creatività e la vostra resilienza implicano una grande responsabilità. Spero che possiate usare quei vostri doni per sistemare gli errori del passato e dirigerci verso una nuova economia più solidale, sostenibile ed inclusiva”, aggiunge il Pontefice. Di ...

Advertising

Corriere : Al via The Economy di Francesco (Santo e Papa): ad Assisi la nuova ecologia integrale di Bergoglio - Toscanaoggi : “#TheEconomyofFrancesco”, messaggio del Papa: “Necessaria una nuova #economia più solidale, sostenibile ed inclusiv… - Giovanna2360 : RT @AlzogliOcchi: 'Oggi la nostra madre Terra geme e ci avverte che ci stiamo avvicinando a soglie pericolose. Voi siete forse l'ultima gen… - Dar_Quar : RT @AlzogliOcchi: 'Oggi la nostra madre Terra geme e ci avverte che ci stiamo avvicinando a soglie pericolose. Voi siete forse l'ultima gen… - Italia_Notizie : Al via «The Economy» di Francesco (Santo e Papa): ad Assisi la nuova ecologia integrale di Bergoglio -