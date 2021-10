Teatro per piccoli gruppi sui Lungarni con crowdfunding anche per l'ong Mediterranea (Di sabato 2 ottobre 2021) A Firenze ha debuttato e prosegue nei fine settimana di ottobre sui Lungarni uno spettacolo itinerante per piccoli gruppi che vuole essere 'esperienza poetica collettiva' dal titolo 'Rumori di passi ... Leggi su giornaledellospettacolo.globalist (Di sabato 2 ottobre 2021) A Firenze ha debuttato e prosegue nei fine settimana di ottobre suiuno spettacolo itinerante perche vuole essere 'esperienza poetica collettiva' dal titolo 'Rumori di passi ...

Advertising

RaiCultura : ?'Il teatro è poesia che esce da un libro per farsi umana'. FEDERICO GARCIA LORCA #CondividiLaCultura ?? #Teatro - _Nico_Piro_ : A @dialoghi2021 ho avuto il piacere di confrontarmi sull'Afghanistan con 450 studenti del polo liceale di #Gorizia… - francescoseghez : Ora a @Internazfest per parlare di giovani e lavoro insieme a @fcoin @aperdichizzi in un dibattito organizzato da… - zazoomblog : Teatro per piccoli gruppi sui Lungarni con crowdfunding anche per long Mediterranea - #Teatro #piccoli #gruppi… - caramellarancia : RT @AccountGf1: Ainett che fa teatro da giorni e dice di non aver mai offeso e di non offendere mai nessuno, ma poi insulta Soleil per l’as… -