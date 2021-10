Svezia, ufficiale: Zlatan Ibrahimovic non raggiungerà la Nazionale | News (Di sabato 2 ottobre 2021) Zlatan Ibrahimovic non raggiungerà il ritiro della Nazionale svedese: nonostante l'infortunio, l'attaccante del Milan era stato convocato Leggi su pianetamilan (Di sabato 2 ottobre 2021)nonil ritiro dellasvedese: nonostante l'infortunio, l'attaccante del Milan era stato convocato

sportface2016 : #Svezia, #Ibrahimovic non convocato per i match con #Kosovo e #Grecia: è ufficiale - GoalItalia : Niente Nazionale per Ibrahimovic: non ha recuperato, la Svezia toglie dalla lista dei convocati per i prossimi impe… - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - La finale del Campionato Europeo tackle tra Italia e Svezia si giocherà a Malmo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - La finale del Campionato Europeo tackle tra Italia e Svezia si giocherà a Malmo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - La finale del Campionato Europeo tackle tra Italia e Svezia si giocherà a Malmo -