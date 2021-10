(Di sabato 2 ottobre 2021) MILANO – Da venerdì 1° ottobre è nelle radio, negli store e sulle piattaforme digitali (su etichetta Daco Crew), energia positiva in stile Pop Punk. Il brano racconta la classica storia fra due adolescenti, cercando di rappresentare le più comuni problematiche, fantasie e caratteristiche che accomunano i giovani. In questo pezzo c’è almeno una parola che ognuno può legare ad un ricordo personale. “Il titolo non rappresenta in maniere oggettiva la canzone – dice– non parlo di macchine di lusso, nonostante il pezzo si chiami “”. Piuttosto è il contrario, voglio dire che si può stare bene con una persona anche senza cose superflue. Racconto una storia, ma non è la mia storia è la storia di tutti”. “Per questo secondo– aggiunge– io e i ragazzi della Daco Crew, abbiamo deciso di fare un ...

Advertising

iWebRadio : Cherif: torna dal 1° ottobre nelle radio con il nuovo singolo “Supercar” - recmediapromo : ??[CHERIF]?? Arriva in radio e sulle piattaforme digitali a partire da oggi 'Supercar', il nuovo singolo di #Cherif,… - giovannizambito : - OltreleColonne : “Supercar” il nuovo singolo di CHERIF - ANSA_Motori : Ferrari presenta il nuovo servizio di garanzia estesa e manutenzione programmata LaFerrari Power dedicato ai posses… -

Ultime Notizie dalla rete : Supercar nuovo

Everyeye Auto

Il team di esperti del "Polo Storico" di Lamborghini ha lavorato per rimettere completamente ala prima Lamborghini Countach LP 500,svelata per la prima volta 1971 e tra i modelli ...... Una Passione per la Perfezione: i 90 Anni della Pininfarina Classe G: La nascita delle: ...Notifications Looks like you have blocked notifications! Clubalfa.it è stato selezionato dal...“SUPERCAR” il nuovo singolo di CHERIF. Da venerdì 1° ottobre nelle radio, negli store e sulle piattaforme digitali “SUPERCAR” il nuovo singolo di CHERIF (su etichetta Da ...Chi vuole sentirsi il protagonista di Supercar oggi può realizzare il proprio sogno, perché è in vendita un’auto replica della serie statunitense su eBay. La vettura ha un Motore Knight Rider Kitt 5.0 ...