Suarez si vendica di Koeman | il Barcellona ora sa solo perdere

(Di sabato 2 ottobre 2021) MADRID (SPAGNA) - Prova di forza per il pragmatico Atletico Madrid di Simeone , che in un Wanda Metropolitano per la prima volta tornato a pieno regime dopo la pandemia, affonda ulteriormente l'...

... il big match del Parco dei Principi infine è del Psg, chela semifinale dello scorso anno ...RISULTATO FINALE Porto Liverpool 1 - 5 - 18 Salah (L), 45 S. Mane (L), 60 Salah (L), 74 ...Decidono la gara le reti di Lemar e dell'ex Luis, grandi protagonisti del big match di Liga insieme allo scatenato Joao Felix . Successo che permette ai colchoneros di riacciuffare, almeno ...Ennesima delusione per i blaugrana, che a tre giorni dal secco 3-0 di Champions con il Benfica, escono sconfitti anche dalla sfida con l'Atletico Madrid. A segno Lemar e l'uruguaiano, che dopo il gol ...La squadra di Pioli parte fortissimo, va in vantaggio con Leao ma resta in dieci per l'espulsione di Kessie. Il ribaltone nel finale: Griezmann pareggia, ...