Soccorso rosso per Gualtieri. L'imbarazzante appello dell'ex presidente brasiliano Lula: "Votatelo" (Di sabato 2 ottobre 2021) "Il popolo di Roma eleggerà il suo nuovo sindaco" e il candidato Roberto Gualtieri "ha buone possibilità di vincere". L'incredibile quanto imbarazzante appello dell'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva è di queste ore.Lula, che ha conosciuto il carcere per corruzione, sentenza annullata per un vizio formale, ha pronunciato il suo appello ai "compagni romani". «Gualtieri è una persona altamente qualificata: è stato un importante deputato europeo e un eccezionale ministro dell'economia italiano. Inoltre, è un uomo di grande coraggio e spirito di solidarietà».«Ho avuto l'onore – si legge ancora su Lula.com.br – di ricevere una sua visita, nel 2018, quando sono stato ingiustamente arrestato e mi è stato ...

