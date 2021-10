Sì del ministero a somministrare il vaccino con l'anti - influenzale. Nel mondo 5 milioni i morti Covid (Di sabato 2 ottobre 2021) Scendono i contagi in Italia, tasso di positività allo 0,9%. Ma sono ancora tre milioni gli over 50 che non si sono sottoposti alla vaccinazione Leggi su tg.la7 (Di sabato 2 ottobre 2021) Scendono i contagi in Italia, tasso di positività allo 0,9%. Ma sono ancora tregli over 50 che non si sono sottoposti alla vaccinazione

Advertising

fattoquotidiano : Di prima mattina, ieri, sul sito del Ministero della Transizione ecologica è comparso un nuovo documento - _Nico_Piro_ : La condotta taleb sta diventando fonte di imbarazzo per i loro alleati. Appare chiaro dalle dichiarazioni del Minis… - ladyonorato : Pregliasco che definisce “terribile” la presenza sui territori dei medici che hanno curato a casa e guarito migliai… - CCISS_Ministero : A11 Firenze-Pisa traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Prato Ovest (Km 16,8) e A11 Allacciamento… - simabastaroghi : Senza coltura virale, non è possibile stabilire alcuna relazione causale tra il positivo in RT PCR e la malattia CO… -