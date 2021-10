Sassuolo-Inter, Inzaghi: “Handanovic strepitoso, ha ricevuto tante critiche ingiuste” (Di sabato 2 ottobre 2021) “Handanovic è stato strepitoso su Defrel: si disInteressa e fa di tutto per non toccare l’avversario. Ha ricevuto tante critiche ma è straordinario e la parata sull’1-0 su Boga è decisiva”. Simone Inzaghi, dopo la vittoria della sua Inter sul Sassuolo per 2-1, commenta così l’episodio discusso del contatto tra Handanovic e Defrel. Per Pairetto non c’è il fallo e di conseguenza non c’è provvedimento per il portiere. Nella ripresa l’Inter rimonta grazie ai cambi e a Dzeko, autore di un gol e protagonista con un rigore conquistato. Per il bosniaco sei gol in campionato: “Lo conoscevo da avversario, non si tira mai indietro nonostante l’età. I quattro cambi? Avevo bisogno di un impulso ... Leggi su sportface (Di sabato 2 ottobre 2021) “è statosu Defrel: si disessa e fa di tutto per non toccare l’avversario. Hama è straordinario e la parata sull’1-0 su Boga è decisiva”. Simone, dopo la vittoria della suasulper 2-1, commenta così l’episodio discusso del contatto trae Defrel. Per Pairetto non c’è il fallo e di conseguenza non c’è provvedimento per il portiere. Nella ripresa l’rimonta grazie ai cambi e a Dzeko, autore di un gol e protagonista con un rigore conquistato. Per il bosniaco sei gol in campionato: “Lo conoscevo da avversario, non si tira mai indietro nonosl’età. I quattro cambi? Avevo bisogno di un impulso ...

