Sassuolo | Boga | «Meritavamo il pari con l’Inter Mercato? Estate strana»

Jeremie Boga, attaccante del Sassuolo, ha commentato la sconfitta rimediata in Serie A contro l'Inter: le sue parole Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'attaccante Jeremie Boga ha parlato della sconfitta rimediata dal suo Sassuolo nel match contro l'Inter. Le sue parole. PARTITA – «Oggi stavo bene fisicamente, penso che tutta la squadra ha fatto una buona gara. Peccato per il risultato: Meritavamo almeno il pareggio, ma guardiamo alla prossima». INTER – «Contro una grande squadra come l'Inter non si può controllare la partita per tutti i 90 minuti. Abbiamo sbagliato solo qualche cosa difensivamente». PRESTAZIONE – «Penso sia sempre meglio vincere: anche se giochiamo bene dobbiamo fare punti. Il campionato è difficile, dobbiamo fare ...

