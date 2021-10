Sabrina Salerno e suo padre, la storia tra segreti e rabbia: "Era famoso" (Di sabato 2 ottobre 2021) Sabrina Salerno ha incontrato per la prima volta il padre a 12 anni, un uomo conosciuto, la cui identità è rimasta segreta e che ha riconosciuto la cantante come figlia solo quando aveva 45 anni. Il rapporto tra Sabrina Salerno e il padre, la cui identità resta un segreto, ha iniziato a crescere solo tre mesi prima della morte dell'uomo, avvenuta, in maniera del tutto inaspettata nel luglio del 2019. La cantante in varie occasioni ha parlato di questa figura paterna incontrata per la prima volta quando aveva 12 anni e che l'ha riconosciuta quando aveva 45 anni. Chi è Sabrina Salerno Sabrina Salerno nasce a Genova il 15 marzo 1968. Sua madre ha solo 18 anni quando partorisce la futura cantante, il padre ... Leggi su movieplayer (Di sabato 2 ottobre 2021)ha incontrato per la prima volta ila 12 anni, un uomo conosciuto, la cui identità è rimasta segreta e che ha riconosciuto la cantante come figlia solo quando aveva 45 anni. Il rapporto trae il, la cui identità resta un segreto, ha iniziato a crescere solo tre mesi prima della morte dell'uomo, avvenuta, in maniera del tutto inaspettata nel luglio del 2019. La cantante in varie occasioni ha parlato di questa figura paterna incontrata per la prima volta quando aveva 12 anni e che l'ha riconosciuta quando aveva 45 anni. Chi ènasce a Genova il 15 marzo 1968. Sua madre ha solo 18 anni quando partorisce la futura cantante, il...

