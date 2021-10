Rosella Sensi | la figlia Livia vaccinata contro il Covid | ' Facciamo squadra contro il virus'

Advertising

frabia17 : @spicciar @AlessioBuzzanca @FabrizioSapia @SSLazioOrg @gielle_ssl Se calcola gli ultimi anni le cito due nomi:Rosel… - Smgii1908 : Rosella Sensi gestì la Roma meglio di come zhang ha gestito l'Inter, non ci sono parole. - stelaud : @Fabius40884986 Si ma ad ospitarli a Trigoria fu Rosella Sensi che si riappacificó pure col figlio di Moggi. Rispet… - putipo : @NaebotherPal Manco Rosella Sensi ha pisciato così tanto sul padre come sta a fa questa. -

Corriere dello Sport.it

Il vaccino non fa paura. Di sicuro non lo fa a Rosella Sensi. L'ex presidente della Roma ha postato la foto di sua figlia Livia appena vaccinata contro il Covid 19. 'Dodici anni e nessuna paura. Facciamo squadra contro il Covid', il post su ...

MOURINHO ROMA – Il calcio è anche un insieme di coincidenze, intrecci, geometri. Spesso e volentieri è il mercato a muovere i fili di queste simmetrie, una delle quali riguarda da vicino il tecnico de ...