Romina Power festeggia gli anni in dolce compagnia La FOTO compromettente

(Di sabato 2 ottobre 2021) Il momento positivo per la cantante sembra non avere mai fine., celebre attrice e cantante di origini statunitensi sta vivendo un periodo di rinascita. È stata infatti da… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

TelefilmSpoiler : Il #2ottobre 1951 nasceva a Los Angeles ROMINA POWER! Nata Romina Francesca Power, tra i suoi lavori ricordiamo 'Ne… - lifepeople_mag : Favolosa e sempre solare, #RominaPower spegne 70 candeline! Superato lo status di figlia d’arte e di moglie, contin… - DonnaGlamour : Romina Power spegne 70 candeline: “Sono una sopravvissuta” - BarbaraRita2 : RT @UnioneSarda: #AccaddeOggi #2Ottobre, Romina Power compie 70 anni - infoitcultura : Romina Power, 70 anni d’amore -

Ultime Notizie dalla rete : Romina Power

spegne settanta candeline. La cantante nata a Los Angeles il 2 ottobre 1951 ha rotto col padre dei suoi figli " dopo ventinove anni da "coppia più bella del mondo" " nel 1999. Da allora ...... sinergia tra TgCom ed Editoriale Giorgio Mondadori, è una raccolta di opere di artisti emergenti e grandi star internazionali, come Federico Fellini, Gina Lollobrigida, Amanda Lear,, ...Una sopravvissuta: è così che si definisce l’iconica Romina Power in occasione del suo settantesimo compleanno durante uno scambio di confidenze in macchina con la figlia Romina. La ragazza, che ha pr ...Romina Power compie 70 anni, anche se si sente più giovane. Con la sua solita verve, la star ha ricordato ai follower che 70 è solo un numero. “Sono una sopravvissuta", dice la cantante in un video pu ...