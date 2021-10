Roma, a gennaio si cambia: nome nuovo per il centrocampo (Di sabato 2 ottobre 2021) La Roma è pronto a venire incontro alle esigenze di Mourinho, che chiede un centrocampista per rinforzare la propria squadra. I giallorossi, infatti, hanno a lungo seguito Xhaka e Zakaria nella passata sessione di calciomercato ma non sono riusciti a concludere le operazioni. A riferirlo è Calciomercato.com. nome nuovo PER IL centrocampo DELLA Roma Calciomercato Roma Winks Il nome nuovo per la mediana della Roma è quello di Harry Winks del Tottenham. Il giocatore è in uscita dagli spurs. Paratici ha proposto il centrocampista anche all’Inter: 20mln è il prezzo del cartellino. Mourinho ha già allenato Winks a Londra. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di sabato 2 ottobre 2021) Laè pronto a venire incontro alle esigenze di Mourinho, che chiede un centrocampista per rinforzare la propria squadra. I giallorossi, infatti, hanno a lungo seguito Xhaka e Zakaria nella passata sessione di calciomercato ma non sono riusciti a concludere le operazioni. A riferirlo è Calciomercato.com.PER ILDELLACalciomercatoWinks Ilper la mediana dellaè quello di Harry Winks del Tottenham. Il giocatore è in uscita dagli spurs. Paratici ha proposto il centrocampista anche all’Inter: 20mln è il prezzo del cartellino. Mourinho ha già allenato Winks a Londra. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

