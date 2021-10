Ritratti rinascimentali al Rijksmuseum | fascino del selfie

(Di sabato 2 ottobre 2021) Rappresentano il desiderio di non essere dimenticati ialdi Amsterdam in mostra fino al 16 gennaio. Le opere di “Remember me” provengono da collezioni internazionali. L’inquietudine di Edvard Munch negli autoChi raffigurano ial? Potenti imperatori, principi stravaganti e ricchi mercanti erano soliti avere i loro

Advertising

VistaMondo_com : RT @MalagoliAnna: Oggi il #Rijksmuseum di #Amsterdam inaugura la grande mostra «Remember me»; una collezione di ritratti rinascimentali da… - MalagoliAnna : Oggi il #Rijksmuseum di #Amsterdam inaugura la grande mostra «Remember me»; una collezione di ritratti rinascimenta… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritratti rinascimentali

TurismoItaliaNews.it

Una mostra dove i protagonisti sono idel Rinascimento, il secolo della bellezza artistica e culturale. 100 capolavori degli artistipiù famosi. Maestri del calibro di ...... e governa la costruzione delle inquadrature come quadricon le armonie della ...di fabbriche" (1978 - 80) è il primo lavoro dedicato alla periferia industriale e corrisponde ...I talenti della regia di scena a Zurigo. Lo Zurich Film Festival è uno degli eventi cinematografici che dal 2005 attirano star e pubblico da tutta Europa. La manifestazione in co ...La mostra "Remember Me" offre un'istantanea della società europea nel periodo rinascimentale. Il direttore generale del Rijksmuseum, Taco Dibbits: "Per molto tempo nella storia dell'arte queste opere ...