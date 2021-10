Raf | la malattia della moglie Gabriella Labate | “Persi 14 kg | patologia rara”

Leggi su ck12

(Di sabato 2 ottobre 2021) La vita privata del cantante , la sua battaglia. Tre decessi d’amore, 25 di matrimonio e due figli, la maggiore – Bianca – che si cimenta con regia e fotografia, il minore – Samuele – che si fa chiamare D’Art e sta seguendo le orme del padre. Loro sono una delle coppie più affiatate dello spettacolo italiano: parliamo di Raffaele Riefoli, in arte Raf, e di sua, l’attrice ed ex ballerina del Bagaglino,. A quanto pare, galeotto fu il primo incontro televisivo. Leggi anche –> Raf, sua: “All’inizio mi stava antipatico” Lei ha raccontato a ‘Vanity Fair’: “Ci siamo incontrati in una trasmissione, lui cantava, io ballavo. È stato un incontro vero, fatto di sguardi”. All’inizio, la giovane ballerina ha un po’ di antipatia per ...