Primoz Roglic vince il Giro dell’Emilia | “Ho attaccato e ce l’ho fatta Ora concentrato sul Giro di Lombardia”

Leggi su oasport

(Di sabato 2 ottobre 2021)ha vinto il2021, imponendosi per la seconda volta in questa classica del calendario ciclistico italiano dopo il sigillo del 2019. Lo sloveno ha piazzato una micidiale rasoiata a 500 metri dal traguardo posto in cima al San Luca, rispondendo all’attacco in contropiede del belga Remco Evenepoel, e si è imposto per distacco sulla collina di Bologna. L’ultima salita, 2,1 km con 9,4% di pendenza media da ripetere per cinque volte, ha come sempre fatto la differenza e ha reso questa corsa decisamente spettacolare. Il vincitore dell’ultima Vuelta di Spagna, che in questa località conquistò anche la cronometro d’apertura deld’Italia 2019, ha avuto la meglio sul portoghese Joao Almeida e sul canadese Michael Woods. Il balcanico sembra ...