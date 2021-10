Premier: Il Chelsea vince e vola in vetta (Di sabato 2 ottobre 2021) Il Chelsea di Thomas Tuchel si riscatta dopo la sconfitta in Champions con la Juve e batte il Southampton a Stamford Bridge che porta le firme di Chalobah, Werner e Chilwell. "Il modo in cui abbiamo ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 2 ottobre 2021) Ildi Thomas Tuchel si riscatta dopo la sconfitta in Champions con la Juve e batte il Southampton a Stamford Bridge che porta le firme di Chalobah, Werner e Chilwell. "Il modo in cui abbiamo ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Il Chelsea vince e vola in vetta, Tuchel: 'Abbiamo fatto una bella partita, successo meritato' https:/… - napolimagazine : PREMIER LEAGUE - Il Chelsea vince e vola in vetta, Tuchel: 'Abbiamo fatto una bella partita, successo meritato' - apetrazzuolo : PREMIER LEAGUE - Il Chelsea vince e vola in vetta, Tuchel: 'Abbiamo fatto una bella partita, successo meritato' - glooit : Premier: Il Chelsea vince e vola in vetta leggi su Gloo - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: l Chelsea ritrova la vittoria a vola al primo posto. Aspettando Liverpool-City #PremierLeague -