Preghiera della sera del 2 Ottobre 2021: "Donaci di riconoscere la Tua gloria" (Di sabato 2 ottobre 2021) "Donaci di riconoscere la Tua gloria". Questo Sabato con la Preghiera della sera chiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Vergine della notte, noi t'imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l'ala severa della morte. (Don Tonino Bello)

