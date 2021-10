Pillola anti Covid, come funziona molnupiravir: la Merck pronta a chiedere l’autorizzazione per l’antivirale (Di sabato 2 ottobre 2021) Possibili novità in arrivo per la lotta farmacologica al Covid-19: mentre prosegue la corsa del mondo a vaccinarsi e tenere testa alle nuove varianti, l’azienda Merck è pronta a chiedere l’autorizzazione per la prima Pillola anti-Covid. Segnali positivi dai primi test clinici effettuati: come funziona il farmaco molnupiravir e quali sono i vantaggi. Covid-19, in arrivo il primo antivirale da prendere via bocca Si chiama Merck & Co, è conosciuta anche come Merck Sharp & Dohme, o MSD al di fuori di USA e Canada ed è una delle più grandi società farmaceutiche del mondo, ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 2 ottobre 2021) Possibili novità in arrivo per la lotta farmacologica al-19: mentre prosegue la corsa del mondo a vaccinarsi e tenere testa alle nuove vari, l’aziendaper la prima. Segnali positivi dai primi test clinici effettuati:il farmacoe quali sono i vantaggi.-19, in arrivo il primovirale da prendere via bocca Si chiama& Co, è conosciuta ancheSharp & Dohme, o MSD al di fuori di USA e Canada ed è una delle più grandi società farmaceutiche del mondo, ...

