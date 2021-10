“Pets – Vita da animali” | stasera in tv la vita segreta dei migliori amici dell’uomo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 2 ottobre 2021) Nel 2016 arrivava nelle sale cinematografiche “da“, il film d’animazione di Chris Renaud e Yarrow Cheney. La pellicola ambientata a New York, come rivela subito la colonna sonora del film sulle note di “Welcome to New York“, ci racconta cosa succede dietro la porta di casa quando noi esseri umani lasciamo glidomestici per dedicarci alle nostre frenetiche giornate. Teaser trailer di “da” (2016)“da”, un’occasione mancata Protagonista di questo film è il cane Max, animale domestico della gentile e vivace Katy, con cui il piccolo Max ha una relazione che descrive come un meraviglioso rapporto ...