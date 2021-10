Parigi, gli "zombie" e la droga. Tra le sale del buco e il muro della vergogna (Di sabato 2 ottobre 2021) Parigi - “Un problema, un muro”. Suona come un’equazione la scritta sui mattoni che bloccano il sottopassaggio che collega Parigi e Pantin, mentre nel giardino a fianco decine di persone stazionano sotto lo sguardo annoiato di una pattuglia di polizia. Sono tutti tossicodipendenti, la maggior parte consumatori di crack, che la scorsa settimana sono stati evacuati dai giardini d’Eole, nel quartiere Parigino di Stalingrad, e portati qui, dove il confine tra il nord-est della capitale e la banlieue “più povera di Francia” è segnato dal périphérique, l’anello autostradale che circonda la città. Per impedire che si disperdano, la prefettura ha chiuso la strada che collegava il giardino con il comune limitrofo di Pantin, del dipartimento della Seine-Saint-Denis, erigendo quello che è stato ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 2 ottobre 2021)- “Un problema, un”. Suona come un’equazione la scritta sui mattoni che bloccano il sottopassaggio che collegae Pantin, mentre nel giardino a fianco decine di persone stazionano sotto lo sguardo annoiato di una pattuglia di polizia. Sono tutti tossicodipendenti, la maggior parte consumatori di crack, che la scorsa settimana sono stati evacuati dai giardini d’Eole, nel quartiereno di Stalingrad, e portati qui, dove il confine tra il nord-estcapitale e la banlieue “più povera di Francia” è segnato dal périphérique, l’anello autostradale che circonda la città. Per impedire che si disperdano, la prefettura ha chiuso la strada che collegava il giardino con il comune limitrofo di Pantin, del dipartimentoSeine-Saint-Denis, erigendo quello che è stato ...

