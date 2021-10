Palombelli in lacrime: ecco cosa ha detto su Rita Dalla Chiesa (Di sabato 2 ottobre 2021) Barbara Palombelli e Rita Dalla Chiesa smentiscono le voci su un possibile dissidio tra loro nato anni fa, quando si sono avvicendate alla guida di Forum Leggi su ilgiornale (Di sabato 2 ottobre 2021) Barbarasmentiscono le voci su un possibile dissidio tra loro nato anni fa, quando si sono avvicendate alla guida di Forum

Advertising

infoitcultura : Verissimo, Barbara Palombelli in lacrime: 'Chi è per me Rita Dalla Chiesa', clamorosa confessione - zazoomblog : Chi è per me Rita Dalla Chiesa: Barbara Palombelli in lacrime la clamorosa confessione - #Dalla #Chiesa: #Barbara… - EvaElisabetta : 'Mia nonna aveva sempre nella borsa dolciumi e le 'lacrime d'amore', goccioline di zucchero per noi nipoti', dice u… -