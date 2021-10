Pallanuoto | la Rn Salerno si aggiudica il derby | Posillipo sconfitta di misura

(Di sabato 2 ottobre 2021) Tempo di lettura: 4 minutia testa alta per ilche esce dal Piscina “Simone Vitale” nelcontro la RNcon il risultato di 11-10: non bastano la tanta grinta e il tanto cuore ai pallanuotisti rossoverdi che devono purtroppo cedere la vittoria a 5 secondi dalla fine ai cugini avversari e padroni di casa che trasformano, per mano di Elez, un rigore in gol, portandosi a casa i tre punti nella prima gara della stagione del Campionato di Serie A. Fa bene, però, il CNdurante i 4 tempi, considerando una squadra molto diversa rispetto alla scorsa stagione. A discapito delva la leggerezza sul finale che compromette il risultato: i parziali di 3-3; 1-2; 2-3; 5-2, raccontano di una gara a dir poco infuocata ambo parti con un bravo Spinelli ...

... 5 - 2, 5 - 1) 15:30 Roma Nuoto - RN Savona 5 - 10 (1 - 2, 4 - 3, 0 - 3, 0 - 2) 17:00 Iren Genova Quinto -Trieste Arbitri: Frauenfelder e Navarra Delegato: Tedeschi 18:00 RN- CN